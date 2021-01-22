ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Челтнем, Пятница 22 января 2021 15:37
Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: Том Кинг (twitter.com/NewportCounty)
Автор: Вера Олейник

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом пишет Sky Sports.

Случилось это 19 января в матче 23 тура чемпионата против команды "Челтенхэм Таун" (1:1). На 12 минуте еще при нулевом счете Кинг достаточно сильно выбил мяч от ворот, который долетел почти до штрафной соперника. Расстояние составило 96,01 метра.

До этого рекорд принадлежал другому вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу. Он в ноябре 2013 года поразил ворот "Саутгемптона" с 91,9 метра.

Комментируя свой гол в интервью для официального сайта "Ньюпорт", Кинг признался, что никогда даже не мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, недавно испанский футбольный клуб третьего дивизиона впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт чемпионат Англиирекордкнига рекордов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь