Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Том Кинг (twitter.com/NewportCounty)

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом пишет Sky Sports.

Случилось это 19 января в матче 23 тура чемпионата против команды "Челтенхэм Таун" (1:1). На 12 минуте еще при нулевом счете Кинг достаточно сильно выбил мяч от ворот, который долетел почти до штрафной соперника. Расстояние составило 96,01 метра.

До этого рекорд принадлежал другому вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу. Он в ноябре 2013 года поразил ворот "Саутгемптона" с 91,9 метра.

Комментируя свой гол в интервью для официального сайта "Ньюпорт", Кинг признался, что никогда даже не мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Tom King: "I never dreamt of being in the books that you get for Christmas every year. Hopefully I might actually read it if I get one for Christmas this year. I'm delighted and hopefully no one beats it for a long time now so I can show my grandkids!"#OneClubOneCounty https://t.co/ChwjUmFRJn — Newport County AFC (@NewportCounty) January 21, 2021

Напомним, недавно испанский футбольный клуб третьего дивизиона впервые в истории купил игрока исключительно за криптовалюту.