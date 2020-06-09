Без фан-зон и в масках: как будут проходить концерты и спектакли с 10 июня

Минздрав опубликовал временные рекомендации во время проведения культурных мероприятий
С 10 июня в Украине стартует очередной этап ослабление карантина, в частности, разрешается проведение культурных мероприятий. Кинотеатры останутся закрытыми.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, передает РБК-Украина.
Согласно рекомендациям Минздрава, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.
Требования к организаторам:
Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создание так называемых фан-зон. Если концерт или иное мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен огородить территорию его проведения. А для избежания очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.
Также организатор обязан:
Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или защитных масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.
Напомним, в рамках очередного этапа выхода из карантина, с 10 июня в Украине откроются базы отдыха и санатории, работа детских лагерей пока останется под запретом.
Отметим, что карантин с 10 июня ослабят не во всех регионах страны.
По состоянию на утро 9 июня, к смягчению карантина не готовы 7 областей и столица Украины.
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Автор: Роман Калиниченко