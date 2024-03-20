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Фальсифікації небачених масштабів. "Вибори" Путіна були найнечеснішими в історії РФ, - ЗМІ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Так звані "вибори" російського диктатора Володимира Путіна були найбільш нечесними виборами в історії РФ. Фальсифікації були небачених масштабів, а кількість підроблених "голосів" неможливо встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Як зазначає російське видання, ЦВК Росії продовжує публікувати результати "голосування" на виборчих дільницях. Путін балотувався як самовисуванець і нібито отримав 87,28% голосів при явці 77,44%. Обидва значення - рекордні в історії сучасної Росії.

Видання зазначає, що встановити масштаб фальсифікацій складно, але він значно вищий, ніж на попередніх "виборах" у 2018 році.

Аномальність у результатах можна пояснити в першу чергу тим, що в скриньки для голосування фізично вкидають бюлетені за кандидатів, або ж приписують певну кількість бюлетенів до протоколів.

Видання встановило, що явка на деяких дільницях була ідентична, а також узгоджено змінювалася з часом. З цього можна зробити висновок, що дані, ймовірно, вигадані.

"Медуза" зробила так званий "хвіст комети", щоб показати, як "голосували" за Путіна у 2018 та 2024 роках. 

 

Псевдовибори в Росії

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Проте у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть з результатом у 90%.

Крім того, незаконне "голосування" проводили на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякування змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила. що майже опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

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Володимир ПутінРосійська Федерація