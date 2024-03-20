Фальсификации невиданных масштабов. "Выборы" Путина были самыми нечестными в истории РФ, - СМИ

Как отмечает российское издание, ЦИК России продолжает публиковать результаты голосования на избирательных участках. Путин баллотировался как самовыдвиженец и якобы получил 87,28% голосов при явке 77,44%. Оба значения - рекордные в истории современной России.

Издание отмечает, что установить масштаб фальсификаций сложно, но он значительно выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году.

Аномальность в результатах можно объяснить в первую очередь тем, что в ящики для голосования физически вбрасывают бюллетени за кандидатов, или же приписывают определенное количество бюллетеней в протоколы.

Издание установило, что явка на некоторых участках была идентична, а также согласованно изменялась с течением времени. Из этого можно заключить, что данные, вероятно, выдуманы.

"Медуза" сделала так называемый "хвост кометы", чтобы показать, как "голосовали" за Путина в 2018 и 2024 годах.

Псевдовыборы в России

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Однако в Кремле еще перед началом "голосования" заявляли, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.

Кроме того, незаконное "голосование" проводилось на оккупированных территориях Украины. Как сообщало ГУР, украинцев под давлением и запугиванием заставляли "голосовать" за диктатора.

Как и ожидалось, российский ЦИК объявила, что почти обработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.