"Фальшивка": Трамп поскандалив із журналістом MS NOW через питання про Путіна та Україну

Увечері 9 листопада (за київським часом) Трамп провів для журналістів брифінг разом із головою UFC Даном Уайтом. Під час виступу він уже привселюдно запропонував Уайту обійняти посаду прес-секретаря Білого дому, але той відмовився, заявивши, що його не цікавить політика.

Одразу після цього Трамп сам став відповідати на запитання журналістів. Один із них стосувався війни в Україні.

Зокрема, кореспондент MS NOW нагадав, що Трамп особисто встановлював Путіну численні дедлайни за останні 22 місяці, щоб укласти перемир'я, а також для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, проте глава Кремля ігнорував вимоги голови Білого дому.

"Він що, воював проти нас?" - відповів Трамп, після чого цікавився, на якому телеканалі працює журналіст.

Дізнавшись, що кореспондент від MS NOW, Трамп заявив, що це фейковий телеканал із найгіршими рейтингами. В результаті відповіді на запитання щодо Путіна так і не було.

"MS NOW - це фальшивка. Це підробка. Я не хочу відповідати на ваше запитання. У MS NOW найнижчі рейтинги за всю історію. Раніше це був MSDNC. Це один із найгірших телеканалів. Ви фальшива мережа", - резюмував Трамп.