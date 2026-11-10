"Фальшивка": Трамп поскандалил с журналистом MS NOW из-за вопроса о Путине и Украине

Вечером 9 ноября (по киевскому времени) Трамп провел для журналистов брифинг вместе с главой UFC Даном Уайтом. Во время выступления он уже публично предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, но тот отказался, заявив, что его не интересует политика.

Сразу после этого Трамп сам стал отвечать на вопросы журналистов. Один из них касался войны в Украине.

В частности, корреспондент MS NOW напомнил, что Трамп лично устанавливал Путину многочисленные дедлайны за последние 22 месяца, чтобы заключить перемирие, а также напрямую встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако глава Кремля игнорировал требования главы Белого дома.

"Он что, воевал против нас?", - ответил Трамп, после чего интересовался, на каком телеканале работает журналист.

Узнав, что корреспондент от MS NOW, Трамп заявил, что это фейковый телеканал с худшими рейтингами. В результате ответа на вопрос по поводу Путина так и не было.

"MS NOW - это фальшивка. Это подделка. Я не хочу отвечать на ваш вопрос. У MS NOW самые низкие рейтинги за всю историю. Раньше это был MSDNC. Это один из худших телеканалов. Вы фальшивая сеть", - резюмировал Трамп.