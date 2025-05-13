Фальшиві запрошення і фіктивні шлюби: як шахраї підставляють українців із візами в США

Види шахрайства при отриманні візи в США

За словами експертки, найчастіше шахраї вигадують "сценарії" замість реальної роботи з документами. Людям радять вказувати неправдиву інформацію - наприклад, вигаданих родичів у США, фіктивний шлюб або дітей, яких немає, аби штучно створити "прив’язку до батьківщини".

"Це не просто неетично, а й небезпечно: консул бачить повну картину і легко помічає, коли дані суперечать одне одному. Така стратегія зазвичай призводить до відмови, а в деяких випадках - до заборони на в’їзд. Шахраї також обіцяють "гарантовану візу", продають фейкові "гуманітарні програми" або "запрошення", граючи на страхах і довірливості людей", - пояснює Передерій.

Як відрізнити справжнє запрошення від фейкового

Консульства США сьогодні майже не розглядають запрошення як визначальний фактор під час прийняття рішення щодо візи - причина проста: надто багато підробок і фейкових шаблонів.

"Тому, якщо хтось акцентує увагу саме на "запрошенні", як на ключовому документі, це свідчить про непрофесіоналізм або навмисне введення в оману. Люди часто сприймають наявність паперу як знак "підготовленості", але насправді головне - це ваша особиста візова історія (я завжди говорю, що немає однакових кейсів), мотивація для поїздки та зв’язки з країною проживання", - каже експертка.

Якщо ж запрошення все-таки є, воно має бути конкретним, логічним, з перевіреною інформацією про запрошуючу сторону. Втім, варто пам'ятати, що запрошення не є гарантією або вимогою для отримання візи.

Чи бувають "гарантовані візи" або "прискорене оформлення"

"Жодна людина чи компанія не може гарантувати отримання візи - це виключна компетенція консула, тому і проводиться ця співбесіда ним. Хочу додати, що люди зараз шукають посольства там, де більше схвалюють візи - це також не зовсім правильно, бо вимоги одинакові для всіх", - зазначає візова експертка.

Вона наголошує, що подібна ситуація й з "прискореним оформленням". Воно можливе лише в чітко визначених випадках через офіційний портал, і така послуга безкоштовна. Усі "гарантії" чи пропозиції "швидше, ніж у всіх" - це лише маркетингові трюки або шахрайство.

Українці повинні знати, що не буває "гарантованих віз" чи "прискореного оформлення" (фото: Getty Images)

Як перевірити легальність агентства чи посередника

"Перевіряйте не лише сайт і наявність ліцензій, а й присутність у соцмережах: чи є профіль, як давно він ведеться, які там відгуки, їхня якість і правдивість. Так, можливо, хтось працює давно і професійно - без Instagram чи TikTok, але час змінюється. Люди хочуть бачити, хто стоїть за послугою, слідкувати за процесом і не чути лише обіцянки "золотих гір", - каже Передерій.

Експертка радить підписатися на сторінку агентства чи посередника, спостерігати за їх стилем комунікації, роботою, і лише потім ухвалювати рішення про співпрацю.

Що робити, якщо людина вже заплатила шахраям

Людині, яку обманули шахраї, потрібно зібрати всі докази: переписки, чеки, скриншоти, номери рахунків. З цим можна звертатися до кіберполіції або до правоохоронців.

"Варто чесно сказати: подібні справи рідко доходять до реального покарання. Тому краще - попередити, ніж виправляти. Не шукайте, де "дешевше" або де вам пообіцяють усе одразу. Шукайте, де відкрито, прозоро й професійно. Дивіться на репутацію, досвід, живу присутність у соцмережах. І якщо вже помилились - говоріть про це, щоб інші не потрапили у пастку", - радить Передерій.