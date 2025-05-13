Фальшивые приглашения и фиктивные браки: как мошенники подставляют украинцев с визами в США

Виды мошенничества при получении визы в США

По словам эксперта, чаще всего мошенники придумывают "сценарии" вместо реальной работы с документами. Людям советуют указывать ложную информацию - например, вымышленных родственников в США, фиктивный брак или детей, которых нет, чтобы искусственно создать "привязку к родине".

"Это не просто неэтично, но и опасно: консул видит полную картину и легко замечает, когда данные противоречат друг другу. Такая стратегия обычно приводит к отказу, а в некоторых случаях - к запрету на въезд. Мошенники также обещают "гарантированную визу", продают фейковые "гуманитарные программы" или "приглашения", играя на страхах и доверии людей", - объясняет Передерий.

Как отличить настоящее приглашение от фейкового

Консульства США сегодня почти не рассматривают приглашение как определяющий фактор при принятии решения о визе - причина проста: слишком много подделок и фейковых шаблонов.

"Поэтому, если кто-то акцентирует внимание именно на "приглашении", как на ключевом документе, это свидетельствует о непрофессионализме или умышленном введении в заблуждение. Люди часто воспринимают наличие бумаги как знак "подготовленности", но на самом деле главное - это ваша личная визовая история (я всегда говорю, что нет одинаковых кейсов), мотивация для поездки и связи со страной проживания", - говорит эксперт.

Если же приглашение все-таки есть, оно должно быть конкретным, логичным, с проверенной информацией о приглашающей стороне. Однако стоит помнить, что приглашение не является гарантией или требованием для получения визы.

Бывают ли "гарантированные визы" или "ускоренное оформление"

"Ни один человек или компания не может гарантировать получение визы - это исключительная компетенция консула, поэтому и проводится это собеседование им. Хочу добавить, что люди сейчас ищут посольства там, где больше одобряют визы - это также не совсем правильно, потому что требования одинаковы для всех", - отмечает визовый эксперт.

Она отмечает, что подобная ситуация и с "ускоренным оформлением". Оно возможно только в четко определенных случаях через официальный портал, и такая услуга бесплатная. Все "гарантии" или предложения "быстрее, чем у всех" - это лишь маркетинговые трюки или мошенничество.

Украинцы должны знать, что не бывает "гарантированных виз" или "ускоренного оформления" (фото: Getty Images)

Как проверить легальность агентства или посредника

"Проверяйте не только сайт и наличие лицензий, но и присутствие в соцсетях: есть ли профиль, как давно он ведется, какие там отзывы, их качество и правдивость. Да, возможно, кто-то работает давно и профессионально - без Instagram или TikTok, но время меняется. Люди хотят видеть, кто стоит за услугой, следить за процессом и не слышать только обещания "золотых гор", - говорит Передерий.

Эксперт советует подписаться на страницу агентства или посредника, наблюдать за их стилем коммуникации, работой, и только потом принимать решение о сотрудничестве.

Что делать, если человек уже заплатил мошенникам

Человеку, которого обманули мошенники, нужно собрать все доказательства: переписки, чеки, скриншоты, номера счетов. С этим можно обращаться в киберполицию или до правоохранителей.

"Стоит честно сказать: подобные дела редко доходят до реального наказания. Поэтому лучше - предупредить, чем исправлять. Не ищите, где "дешевле" или где вам пообещают все сразу. Ищите, где открыто, прозрачно и профессионально. Смотрите на репутацию, опыт, живое присутствие в соцсетях. И если уже ошиблись - говорите об этом, чтобы другие не попали в ловушку", - советует Передерий.