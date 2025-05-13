Фальшивые приглашения и фиктивные браки: как мошенники подставляют украинцев с визами в США

После полномасштабного вторжения, когда украинцы начали массово искать возможности выехать за границу, активизировались визовые мошенники. Они обещают "гарантированную визу", продают поддельные приглашения и придумывают истории о "дяде в Америке", лишь бы заработать на чужом доверии.
РБК-Украина расспросило визового эксперта Галину Передерий о том, как вовремя распознать мошенников, чтобы не нажить себе проблем.
По словам эксперта, чаще всего мошенники придумывают "сценарии" вместо реальной работы с документами. Людям советуют указывать ложную информацию - например, вымышленных родственников в США, фиктивный брак или детей, которых нет, чтобы искусственно создать "привязку к родине".
"Это не просто неэтично, но и опасно: консул видит полную картину и легко замечает, когда данные противоречат друг другу. Такая стратегия обычно приводит к отказу, а в некоторых случаях - к запрету на въезд. Мошенники также обещают "гарантированную визу", продают фейковые "гуманитарные программы" или "приглашения", играя на страхах и доверии людей", - объясняет Передерий.
Консульства США сегодня почти не рассматривают приглашение как определяющий фактор при принятии решения о визе - причина проста: слишком много подделок и фейковых шаблонов.
"Поэтому, если кто-то акцентирует внимание именно на "приглашении", как на ключевом документе, это свидетельствует о непрофессионализме или умышленном введении в заблуждение. Люди часто воспринимают наличие бумаги как знак "подготовленности", но на самом деле главное - это ваша личная визовая история (я всегда говорю, что нет одинаковых кейсов), мотивация для поездки и связи со страной проживания", - говорит эксперт.
Если же приглашение все-таки есть, оно должно быть конкретным, логичным, с проверенной информацией о приглашающей стороне. Однако стоит помнить, что приглашение не является гарантией или требованием для получения визы.
"Ни один человек или компания не может гарантировать получение визы - это исключительная компетенция консула, поэтому и проводится это собеседование им. Хочу добавить, что люди сейчас ищут посольства там, где больше одобряют визы - это также не совсем правильно, потому что требования одинаковы для всех", - отмечает визовый эксперт.
Она отмечает, что подобная ситуация и с "ускоренным оформлением". Оно возможно только в четко определенных случаях через официальный портал, и такая услуга бесплатная. Все "гарантии" или предложения "быстрее, чем у всех" - это лишь маркетинговые трюки или мошенничество.
"Проверяйте не только сайт и наличие лицензий, но и присутствие в соцсетях: есть ли профиль, как давно он ведется, какие там отзывы, их качество и правдивость. Да, возможно, кто-то работает давно и профессионально - без Instagram или TikTok, но время меняется. Люди хотят видеть, кто стоит за услугой, следить за процессом и не слышать только обещания "золотых гор", - говорит Передерий.
Эксперт советует подписаться на страницу агентства или посредника, наблюдать за их стилем коммуникации, работой, и только потом принимать решение о сотрудничестве.
Человеку, которого обманули мошенники, нужно собрать все доказательства: переписки, чеки, скриншоты, номера счетов. С этим можно обращаться в киберполицию или до правоохранителей.
"Стоит честно сказать: подобные дела редко доходят до реального наказания. Поэтому лучше - предупредить, чем исправлять. Не ищите, где "дешевле" или где вам пообещают все сразу. Ищите, где открыто, прозрачно и профессионально. Смотрите на репутацию, опыт, живое присутствие в соцсетях. И если уже ошиблись - говорите об этом, чтобы другие не попали в ловушку", - советует Передерий.
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