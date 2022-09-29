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Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення земель в Україні, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Фальшиві референдуми Кремля - це марна спроба замаскувати те, що рівнозначно новій спробі захоплення земель в Україні", - заявив Блінкен.

За його словами, ця спроба захоплення земель є незаконною та порушує міжнародне право.

"Для ясності: "результати" було організовано у Москві і не відображають волю народу України", - додав держсекретар.

Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією українських територій не може бути визнана.

Також Європейський Союз якнайрішучіше засуджує незаконні "референдуми". Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Стало відомо, що США готують нові санкції проти Росії. Зокрема, планується відключити низку банків країни-агресора від системи SWIFT.

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