SpaxeX вывела на орбиту 53 интернет-спутника: как это повлияет на Starlink

Ракета компании SpaceX вывела на околоземную орбиту 53 интернет-спутника системы Starlink. Falcon 9 стартовал из космического центра Кеннеди во Флориде. Новые спутники позволят расширить возможности широкополосного доступа для видеозвонков и потокового вещания через спутниковый интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Ракета-носитель первой ступени после запуска приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане. Это была 100-я успешная миссия для этого типа ракеты. Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину к миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску обратился глава украинской Минцифры с просьбой предоставить нашей стране возможность пользоваться спутниковым интернетом.