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SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники: як це вплине на Starlink

SpaceX вивела на орбіту 53 супутника системи Starlink (Фото: spacex.com)
Автор: Константин Широкун

Ракета компанії SpaceX вивела на навколоземну орбіту 53 інтернет-супутника системи Starlink. Falcon 9 стартував з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Нові супутники дозволять розширити можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення через супутниковий інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SpaceX.

Ракета-носій першого ступеня після запуску приземлилася на безпілотний корабель в Атлантичному океані. Це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до мільярдера і засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска звернувся глава Української Мінцифри Михайло Федоров з проханням надати нашій країні можливість користуватися супутниковим Інтернетом.

І вже 28 лютого до Києва прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету - станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

РБК-Україна писало також і про те, що Федоров розповів як Starlink відновлює зв'язок на деокупованих територіях.

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