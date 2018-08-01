Украина передала международным организациям факты нарушения перемирия боевиками

Боевики снизили активность обстрелов на Мариупольском направлении

Украинские военные передали международным организациям факты нарушения со стороны боевиков режима прекращения огня на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом уходе брифинге в среду, 1 августа, сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, все факты нарушения режима тишины со стороны боевиков задокументированы. Вместе с тем, за прошедшие сутки, 31 июля, боевики несколько снизили активность на Мариупольском направлении.

"За прошедшие сутки российские наемники 9 раз обстреляли защитников Украины в районах населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Гнутово, Водяное и Талаковка. На этом направлении враг в основном применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово - вооружение БМП", - сказал Стельмах.

В результате обстрелов на Мариупольском направлении потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Тяжелое вооружение не применялось.