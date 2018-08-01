Украина передала международным организациям факты нарушения перемирия боевиками

Новости Общество 01.08.2018 - 14:33
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики снизили активность обстрелов на Мариупольском направлении

Украинские военные передали международным организациям факты нарушения со стороны боевиков режима прекращения огня на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом уходе брифинге в среду, 1 августа, сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, все факты нарушения режима тишины со стороны боевиков задокументированы. Вместе с тем, за прошедшие сутки, 31 июля, боевики несколько снизили активность на Мариупольском направлении.

"За прошедшие сутки российские наемники 9 раз обстреляли защитников Украины в районах населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Гнутово, Водяное и Талаковка. На этом направлении враг в основном применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово - вооружение БМП", - сказал Стельмах.

В результате обстрелов на Мариупольском направлении потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Тяжелое вооружение не применялось.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС Силы ООС повышают готовность к отражению нападения с Азовского побережья
Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  обстрел,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС