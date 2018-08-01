Україна передала міжнародним організаціям факти порушення перемир'я бойовиками

Новини Суспільство 01.08.2018 - 14:33
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики знизили активність обстрілів на Маріупольському напрямку

Українські військові передали міжнародним організаціям факти порушення з боку бойовиків режиму припинення вогню на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це уході брифінгу в середу, 1 серпня, повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

За його словами, усі факти порушення режиму тиші з боку бойовиків задокументовані. Разом з тим, протягом минулої доби, 31 липня, бойовики дещо знизили активність на Маріупольському напрямку.

"Минулої доби російські найманці 9 разів обстріляли захисників України у районах населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Талаківка. На цьому напрямку ворог в основному застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по наших позиціях в районі населеного пункту Гнутове - озброєння БМП", - сказав Стельмах.

Внаслідок обстрілів на Маріупольському напрямку втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. 

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 31 липня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Важке озброєння не застосовувалося.

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Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  обстрел,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС