Україна передала міжнародним організаціям факти порушення перемир'я бойовиками

Бойовики знизили активність обстрілів на Маріупольському напрямку

Українські військові передали міжнародним організаціям факти порушення з боку бойовиків режиму припинення вогню на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це уході брифінгу в середу, 1 серпня, повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

За його словами, усі факти порушення режиму тиші з боку бойовиків задокументовані. Разом з тим, протягом минулої доби, 31 липня, бойовики дещо знизили активність на Маріупольському напрямку.

"Минулої доби російські найманці 9 разів обстріляли захисників України у районах населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Талаківка. На цьому напрямку ворог в основному застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по наших позиціях в районі населеного пункту Гнутове - озброєння БМП", - сказав Стельмах.

Внаслідок обстрілів на Маріупольському напрямку втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 31 липня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Важке озброєння не застосовувалося.