Бойовики на Донбасі за добу 36 разів обстрілювали позиції ООС

Поранення отримав один український військовий

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 31 липня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ході бойових дій було поранено одного військовослужбовця ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби, 1 серпня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського та Мар’їнки. За даними розвідки, двоє окупантів загинули та шістьох поранено.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у районі проведення ООС упродовж 31 липня з 08:00 до 18:00 один український військовий отримав поранення. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалось.