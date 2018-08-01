Бойовики на Донбасі за добу 36 разів обстрілювали позиції ООС

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 07:29
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Поранення отримав один український військовий

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 31 липня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ході бойових дій було поранено одного військовослужбовця ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби, 1 серпня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського та Мар’їнки. За даними розвідки, двоє окупантів загинули та шістьох поранено.

Бойовики на Донбасі за добу 36 разів обстрілювали позиції ООС

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у районі проведення ООС упродовж 31 липня з 08:00 до 18:00 один український військовий отримав поранення. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалось.

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