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За фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу. Новий генпрокурор взяв її на контроль

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 22:19
За фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу. Новий генпрокурор взяв її на контроль Фото: генеральний прокурор Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв розслідування справи про звірства над українським військовим, відео яких нещодавно з'явилося в мережі, на особистий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За словами Костіна, жорстокі звірства вже стали візитною карткою російської армії.

"Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося в соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних сил України з боку окупантів, від якого здригнулися навіть прокурори і слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств і тортур", - зазначив він.

Генпрокурор доручив негайно розпочати досудове розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). Його проведе СБУ, до встановлення всіх причетних до злочину залучать Службу зовнішньої розвідки, ГУР і поліцію.

"Хід досудового розслідування знаходиться під моїм особистим контролем", - зазначив Костін.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США засудили тортури українського бійця, які потрапили в мережу.

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