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По факту взрыва бензовозов в Киеве открыли дело

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 18:17
По факту взрыва бензовозов в Киеве открыли дело
Фото: пожар после взрыва бензовозов в Киеве (dsns.gov.ua)

Полиция квалифицировала инцидент как нарушение мер безопасности  

Столичная полиция открыла уголовное дело по факту взрыва и пожара бензовозов в Деснянском районе. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

После пожарно-технической экспертизы будет известна причина возгорания автоцистерн. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве горели автоцистерны и были слышны взрывы. Пожар удалось потушить ближе к полуночи.

Инцидент произошел на улице Вискозной на территории одного из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. По словам охранника, он услышал хлопок, а затем увидел большое пламя между бензовозами. На территории посторонних не было. В результате пожара частично повреждены пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтожены еще один автомобиль и два прицепа. Пострадавших нет.

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