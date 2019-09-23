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За фактом вибуху бензовозів у Києві відкрили справу

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 18:17
За фактом вибуху бензовозів у Києві відкрили справу
Фото: пожежу після вибуху бензовозів у Києві (dsns.gov.ua)

Поліція кваліфікувала інцидент як порушення заходів безпеки

Столична поліція відкрила кримінальну справу за фактом вибуху і пожежі бензовозів у Деснянському районі. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що слідчий відділ Деснянського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Після пожежно-технічної експертизи буде відома причина загоряння автоцистерн. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві горіли автоцистерни і були чутні вибухи. Пожежу вдалося загасити ближче до опівночі.

Інцидент стався на вулиці Віскозної на території одного з підприємств, яке займається перевезенням пально-мастильних матеріалів. За словами охоронця, він почув хлопок, а потім побачив велике полум'я між бензовозами. На території сторонніх не було. У результаті пожежі частково пошкоджено п'ять тягачів, дев'ять причепів, а також повністю знищено ще один автомобіль і два причепи. Постраждалих немає.

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