Ранение жителя Марьинки: по факту обстрела возбудили дело

Сегодня в 17:30 в результате обстрела со стороны боевиков осколочное ранение получил 50-летний житель Марьинки. Полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.

Сегодня, 22 февраля, примерно в 17:30 в Марьинке осколочное ранение получил 50-летний мужчина, который находился по месту жительства. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в Курахово.

Пока оккупанты не прекращают огонь по городу. После завершения обстрела на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа полиции, которая зафиксирует последствия и нанесенные повреждения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.