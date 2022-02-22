ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поранення жителя Мар'їнки: за фактом обстрілу відкрили справу

Новость на русском →
Мар'їнка, Вівторок 22 лютого 2022 22:22
Поранення жителя Мар'їнки: за фактом обстрілу відкрили справу Фото: поліція порушила справу через обстріл Мар'їнки (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні о 17:30 в результаті обстрілу з боку бойовиків осколкове поранення отримав 50-річний житель Мар'їнки. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження.

Про це повідомило РБК Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції.

Сьогодні, 22 лютого, приблизно о 17:30 у Мар’їнці осколкове поранення отримав 50-річний чоловік, який перебував за місцем мешкання. Потерпілого доставлено до медичного закладу у Кураховому.

Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту. Після завершення обстрілу на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли Мар'їнку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Мар'їнка Агресія РФ
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі