Поранення жителя Мар'їнки: за фактом обстрілу відкрили справу

Сьогодні о 17:30 в результаті обстрілу з боку бойовиків осколкове поранення отримав 50-річний житель Мар'їнки. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження.

Про це повідомило РБК Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції .

Сьогодні, 22 лютого, приблизно о 17:30 у Мар’їнці осколкове поранення отримав 50-річний чоловік, який перебував за місцем мешкання. Потерпілого доставлено до медичного закладу у Кураховому.

Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту. Після завершення обстрілу на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.