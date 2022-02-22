Поранення жителя Мар'їнки: за фактом обстрілу відкрили справу
Сьогодні о 17:30 в результаті обстрілу з боку бойовиків осколкове поранення отримав 50-річний житель Мар'їнки. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження.
Про це повідомило РБК Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції.
Сьогодні, 22 лютого, приблизно о 17:30 у Мар’їнці осколкове поранення отримав 50-річний чоловік, який перебував за місцем мешкання. Потерпілого доставлено до медичного закладу у Кураховому.
Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту. Після завершення обстрілу на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли Мар'їнку.