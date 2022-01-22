ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело

Новина українською →
Днепр, Суббота 22 января 2022 23:31
По факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело Фото: по факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело (t.me/dsns_telegram)
Автор: Анна Полисученко

По факту пожара в центральном офисе сети супермаркетов АТБ полиция открыла уголовное дело. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Пожар в девятиэтажном офисном здании вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировать огонь удалось около 16:30.

На месте происшествия работали правоохранители и спасательные службы. Окончательная причина будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Следователи Днепровского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ в Днепре ликвидировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр АТБ
NEWS
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше