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За фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу

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Дніпро, Субота 22 січня 2022 23:31
За фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу Фото: за фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Анна Полисученко

За фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі спалахнула о 14:15. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідувати вогонь вдалося близько 16:30.

На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Остаточна причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що пожежу в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ у Дніпрі ліквідували.

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