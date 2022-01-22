За фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу
За фактом пожежі в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ поліція відкрила кримінальну справу. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі спалахнула о 14:15. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідувати вогонь вдалося близько 16:30.
На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Остаточна причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.
Слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше ми писали, що пожежу в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ у Дніпрі ліквідували.