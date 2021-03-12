UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

По факту пожара в доме престарелых в Киеве открыли дело

Автор: РБК-Украина

По факту пожара в доме престарелых в Киеве, который обошелся без пострадавших, открыли уголовное дело. Инцидент квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

Сообщается, что около 06:00 в доме престарелых "Серебряный век" на улице Лесозащитной возник пожар на четвертом мансардном этаже.

"Из помещения эвакуировали 65 человек - персонал и жильцов пансионата. Возгорание оперативно ликвидировано силами ГСЧС. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обзор территории проводится с участием прокуроров местной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов потребовал ужесточить ответственность за нарушения противопожарной безопасности.

Отметим, в конце января в Харькове в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Трагедия произошла из-за обогревателя, который привел к большой нагрузке на электросети и короткому замыканию. Кроме того, в здании не были установлены системы противопожарной защиты, ответственность за пожар возлагается на владельцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпожардом престарелых
Читайте также
City Express в Киеве запустят уже 15 марта: стали известны детали
Прогноз погоды