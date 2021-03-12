За фактом пожежі в будинку престарілих в Києві відкрили справу

За фактом пожежі в будинку престарілих в Києві, яка обійшлася без постраждалих, відкрили кримінальну справу. Інцидент кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки.
Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Києва.
Повідомляється, що близько 06:00 у будинку престарілих "Срібний вік" на вулиці Лісозахисній виникла пожежа на четвертому мансардному поверсі.
"З приміщення евакуювали 65 осіб - персонал і мешканців пансіонату. Загоряння оперативно ліквідовано силами ДСНС. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Огляд території проводиться з участю прокурорів місцевої прокуратури. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов вимагав посилити відповідальність за порушення протипожежної безпеки.
Відзначимо, в кінці січня у Харкові в результаті пожежі в будинку престарілих загинули 15 осіб. Трагедія сталася через обігрівач, який призвів до великого навантаження на електромережі і короткого замикання. Крім того, в будівлі не були встановлені системи протипожежного захисту, відповідальність за пожежу покладається на власників.