По факту крушения самолета в Сумской области открыто уголовное производство

Вследствие крушения самолета в Сумской области погиб пилот

По факту крушения самолета в Сумской области, которое произошло вчера, 15 июля 2018 года, открыто уголовное производство. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии одномоторного самолета "Бекас Х-32", в результате которой погиб пилот.

Катастрофа самолета, который совершал перелет из пгт Липовая Долина произошла в Роменском районе области между селами Зарудье и Погожая Криница.

Как сообщила Науменко, в настоящее время устанавливаются причины, по которым упал самолет, а также его точное место назначения.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов).

Фото: авария самолета в Сумской области (facebook.com/Наталия_Науменко)

Напомним, ранее о крушении самолета в Сумской области сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям.