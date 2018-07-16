За фактом аварії літака в Сумській області відкрито кримінальне провадження

Внаслідок аварії літака в Сумській області загинув пілот

За фактом аварії літака в Сумській області, що сталася вчора, 15 липня 2018 року, відкрито кримінальне провадження. Про це у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

Як зазначається, наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії одномоторного літака "Бекас Х-32", внаслідок чого загинув пілот.

Катастрофа літака, який здійснював переліт із смт Липова Долина сталася в Роменському районі області між селами Заруддя та Погожа Криниця.

Як повідомила Науменко, наразі встановлюються причини, з який впав літак, а також його точне місце призначення.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 281 КК України (порушення правил повітряних польотів).

Фото: аварія літака у Сумській області (facebook.com/Наталя_Науменко)

Нагадаємо, раніше про аварію літака у Сумській області повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій.