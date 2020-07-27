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По факту гибели коммунальщиков в Харькове открыли дело

Харьков, Понедельник 27 июля 2020 20:37
По факту гибели коммунальщиков в Харькове открыли дело
Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели четырех коммунальщиков в Харькове. Правоохранители квалифицировали дело как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Согласно санкции части 2 статьи 272 Криминального кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, на проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика.

По предварительным данным, они отравились аммиаком.

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