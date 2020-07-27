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За фактом загибелі комунальників у Харкові відкрили справу

Харків, Понеділок 27 липня 2020 20:37
За фактом загибелі комунальників у Харкові відкрили справу
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальника

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чотирьох комунальників у Харкові. Правоохоронці кваліфікували справу як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Згідно з санкцією частини 2 статті 272 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна в Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальника.

За попередніми даними, вони отруїлися аміаком.

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