По факту ДТП в Житомирской области начато расследование

Расследование находится на контроле руководства прокуратуры

В Житомирской области начали досудебное расследование по факту столкновения маршрутного автобуса и грузовика, в результате чего погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как сообщают в прокуратуре, сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств, которые привели к аварии.

Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

"Расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области", - отмечают в ГПУ.

Напомним, сегодня 20 июля 2018 года, в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли десять человек, еще десять пострадали.

Президент Украины Петр Порошенко поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим в результате ДТП с пассажирским автобусом в Житомирской области.