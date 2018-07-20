За фактом ДТП у Житомирській області розпочато розслідування

Розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури

У Житомирській області розпочали досудове розслідування за фактом зіткнення маршрутного автобуса та вантажівки, внаслідок чого загинули 10 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Як повідомляють у прокуратурі, наразі проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення причин та обставин, які призвели до аварії.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

"Розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області", - зазначають у ГПУ.

Нагадаємо, сьогодні 20 липня 2018 року, у Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, внаслідок чого загинули десять людей, ще десять постраждали.

Президент України Петро Порошенко доручив надати усю необхідну допомогу усім постраждалим внаслідок ДТП із пасажирським автобусом у Житомирській області.