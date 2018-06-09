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Интервью

По факту ДТП в Запорожье полиция открыла уголовное производство

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 16:46
Фото: ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

ДТП в Запорожье произошло сегодня

По факту ДТП в Запорожье полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как отмечается, ДТП в Запорожье произошло сегодня, 9 июня 2018 года, на перекрестке улиц Набережная магистраль и Лермонтова.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель автомобиля "ВАЗ-2101" остановился для осуществления разворота и пропускал встречное движение автотранспорта, за ним остановился "Пежо-307", для осуществления такого же маневра, а сзади ехал "ВАЗ-2108", который совершил столкновение с "Пежо-307", а "Пежо", в свою очередь, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101".

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2108" погибли на месте. Трое пассажиров этой же машины (несовершеннолетние девушки), в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. В автомобиле "Пежо-307" получил повреждения водитель, а в автомобиле "ВАЗ-2101" пострадала женщина пассажир", - говорится в сообщении.

 

#Запоріжжя: внаслідок #ДТП загинуло двоє осіб, трьох неповнолітніх дівчат госпіталізовано Співробітники поліції...

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 9 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье 9 июня столкнулись три автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще четверо пострадали, из них трое детей.

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Теги публикации: ДТП, Запорожье, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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