ДТП у Запоріжжі сталася сьогодні

За фактом ДТП у Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як зазначається, ДТП у Запоріжжі сталася сьогодні, 9 червня 2018 року, на перехресті вулиць Набережна магістраль та Лермонтова.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що водій автомобіля "ВАЗ-2101" зупинився для здійснення розвороту та пропускав зустрічний рух автотранспорту, за ним зупинився "Пежо-307", для здійснення такого ж маневру, а позаду їхав "ВАЗ-2108", який скоїв зіткнення з "Пежо-307", а "Пежо", в свою чергу, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2101".

"В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля "ВАЗ-2108" загинули на місці. Троє пасажирів цієї ж автівки (неповнолітні дівчата), в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні. В автомобілі "Пежо-307" отримав ушкодження водій, а в автомобілі "ВАЗ-2101" постраждала жінка пасажир", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі 9 червня зіткнулися три автомобілі, внаслідок дорожньо-транспортної події дві людини загинули, ще четверо постраждали, з них троє дітей.