Фактор газа: эксперты объяснили, из-за чего упадет курс гривны к доллару

"Высокие цены на газ и другие энергоносители в мире привели к резкому снижению их покупки импортерами, соответственно, спрос на валюту с их стороны резко уменьшился. Поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких изменений курса, как это традиционно было в прошлые годы", - объяснил директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

И хотя популярно мнение, что внутренний спрос на газ будет закрыт собственной добычей и запасами, пока не упадет цена на мировых рынках, все же не стоит полностью исключать влияние этого фактора на валютный рынок уже в конце октября - ноябре.

"Пока исторические максимумы по газовым котировкам не повлияли на валютный рынок в Украине, если не наоборот - дали возможность укрепиться гривне. Есть мнение, что газотрейдеры продавали газ на мировых рынках частями, заводя валютную выручку и от этих продаж", - пояснил главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный.

Однако трейдер группы ICU Виталий Сивач считает, что в среднесрочной перспективе гривна может ослабевать по нескольким причинам. "В январе запасы газа, скорее всего, придется пополнять, и если цена на газ останется высокой, то это скажется на курсе гривны", - объяснил он

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт - это необходимость для аграриев пополнять запасы удобрений и топлива на новый сезон. Тогда как цены на оба товара находятся на высоком уровне.

Трейдер ICU пояснил, что некоторые участники рынка NDF ждут февраля, надеясь, что гривна ослабнет до 28,80 гривен/доллар. "Это будет хорошая возможность продать валюту сроком шесть месяцев, если можно будет получить доходность в пределах 10-12%", - пояснил он.

По мнению эксперта, с учетом накапливающихся фундаментальных дисбалансов, не исключено, что к середине февраля курс украинской валюты может ослабнуть до уровня 29 гривен/доллар.