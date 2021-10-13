Фактор газу: експерти пояснили, через що впаде курс гривні до долара

"Високі ціни на газ та інші енергоносії у світі призвели до різкого зниження їх покупки імпортерами, відповідно, попит на валюту з їх боку різко зменшився. Тому найближчим часом ми не очікуємо різких змін курсу, як це традиційно було в минулі роки", - пояснив директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін.

І хоча популярна думка, що внутрішній попит на газ буде закритий власним видобутком і запасами, поки не впаде ціна на світових ринках, все ж не варто повністю виключати вплив цього фактора на валютний ринок вже в кінці жовтня - листопаді.

"Поки історичні максимуми по газових котируваннях не вплинули на валютний ринок в Україні, якщо не навпаки - дали можливість зміцнитися гривні. Є думка, що газотрейдери продавали газ на світових ринках частинами, заводячи валютну виручку і від цих продажів", - пояснив головний дилер департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Однак трейдер групи ICU Віталій Сівач вважає, що в середньостроковій перспективі гривня може слабшати з кількох причин. "У січні запаси газу, швидше за все, доведеться поповнювати, і якщо ціна на газ залишиться високою, то це позначиться на курсі гривні", - пояснив він

Ще один момент, на який звернув увагу експерт - це необхідність для аграріїв поповнювати запаси добрив і палива на новий сезон. Тоді як ціни на обидва товари знаходяться на високому рівні.

Трейдер ICU пояснив, що деякі учасники ринку NDF чекають лютого, сподіваючись, що гривня ослабне до 28,80 гривень/долар. "Це буде хороша можливість продати валюту терміном шість місяців, якщо можна буде отримати прибутковість в межах 10-12%", - пояснив він.

На думку експерта, з урахуванням накопичуються фундаментальних дисбалансів, не виключено, що до середини лютого курс української валюти може ослабнути до рівня 29 гривень/долар.