"Фактично це пастка": ЦПД про припинення вогню в повітрі, яке пропонує РФ

"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки - намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ", - наголосив Коваленко.

За його словами, йдеться про спробу РФ уникнути ударів по своїй території та паралізованого авіасполучення, яке стало наслідком успішних дій України. Це стосується як цивільної, так і вантажної авіації, що залежить від роботи аеропортів.

"Багато хто скаже - так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД від ударів", - написав він.

Голова ЦПД підкреслив, що удари РФ здебільшого спрямовані проти цивільних, а ефективність їх атак по військових цілях є дуже низькою. Натомість дії України більш точкові та результативні.

"РФ хоче повітряну паузу, аби накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний для них момент та уникнути санкцій, продовживши війну на землі", - зазначив керівник Центру.

Коваленко наголосив, що єдиним прийнятним варіантом має бути повне припинення вогню та зустріч лідерів, а будь-які часткові "паузи" слід відкидати та одразу відповідати санкційним тиском.