Фактично незмінна. В ЗСУ назвали кількість росіян на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку склад російської армії фактично не зазнав змін. Станом на зараз там до 45 тисяч окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
"На Куп'янському напрямку склад росіян не зазнав змін. 200 тисяч - це їх угрупування у смузі відповідальності "Хортиця", - повідомив Фітьо.
За його словами, станом на сьогодні, на Куп'янському напрямку орієнтовно сконцентровано 44 тисячі окупантів.
"Їхня кількість в принципі не змінюється, ми все це відслідковуємо. Єдине - вони зараз активізувалися більше", - додав він.
За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.
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