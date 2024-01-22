RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фактически неизменная. В ВСУ назвали количество россиян на Купянском направлении

Фото: в ВСУ назвали количество россиян на Купянском направлении (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

На Купянском направлении состав российской армии фактически не претерпел изменений. По состоянию на сейчас там до 45 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении состав россиян не претерпел изменений. 200 тысяч - это их группировка в полосе ответственности "Хортица", - сообщил Фитьо.

По его словам, по состоянию на сегодня, на Купянском направлении ориентировочно сконцентрировано 44 тысячи оккупантов.

"Их количество в принципе не меняется, мы все это отслеживаем. Единственное - они сейчас активизировались больше", - добавил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКупянск