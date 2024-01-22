Фактически неизменная. В ВСУ назвали количество россиян на Купянском направлении

"На Купянском направлении состав россиян не претерпел изменений. 200 тысяч - это их группировка в полосе ответственности "Хортица", - сообщил Фитьо.

По его словам, по состоянию на сегодня, на Купянском направлении ориентировочно сконцентрировано 44 тысячи оккупантов.

"Их количество в принципе не меняется, мы все это отслеживаем. Единственное - они сейчас активизировались больше", - добавил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

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