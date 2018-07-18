По фактам столкновений возле САП и НАБУ зарегистрировано 2 уголовных производства

Новости Общество 18.07.2018 - 13:49
Фото: столкновения в НАБУ (nabu.gov.ua)
Фото: столкновения в НАБУ (nabu.gov.ua)

Прокуратура квалифицировала столкновения у САП и НАБУ как хулиганство

По фактам массовых беспорядков, произошедших 17 июля 2018 года около помещений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), зарегистрировано два уголовных производства. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В частности, по факту действий, квалифицированных как хулиганство в отношении группы лиц открыто соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Сообщается, что они ворвались в помещение НАБУ на вул.Сурикова, 3, повредив при этом входные двери и наружные роллеты.

Досудебное расследование дела будет вести Соломенское управление полиции Нацполиции в Киеве.

Что касается столкновений возле здания САП, что на ул. Исаакяна, 17, в отношении отдельных участников акции внесены сведения в ЕРДР также по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Неизвестные применили зеленку и облили ею активистов, которые требовали увольнения руководителя САП Назара Холодницкого.

"Досудебное расследование по данному факту будет осуществляться Шевченковским УП НП в г. Киеве", - сообщила Сарган.

Она добавила, что органы прокуратуры Киева будут делать все необходимое для полного, всестороннего и объективного расследования указанных правонарушений. По результатам расследований действиям участников этих событий будет дана законная правовая оценка.

По фактам столкновений возле САП и НАБУ зарегистрировано 2 уголовных производства

Напомним, сегодня, 18 июля 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева пересмотреть квалификацию событий, которые произошли во время вчерашних акций под Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и зарегистрировать уголовное производство.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не исключают того, что нападение на здание НАБУ является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил.

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Теги:  НАБУ,  столкновения,  САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС