По фактам столкновений возле САП и НАБУ зарегистрировано 2 уголовных производства

Прокуратура квалифицировала столкновения у САП и НАБУ как хулиганство

По фактам массовых беспорядков, произошедших 17 июля 2018 года около помещений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), зарегистрировано два уголовных производства. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В частности, по факту действий, квалифицированных как хулиганство в отношении группы лиц открыто соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Сообщается, что они ворвались в помещение НАБУ на вул.Сурикова, 3, повредив при этом входные двери и наружные роллеты.

Досудебное расследование дела будет вести Соломенское управление полиции Нацполиции в Киеве.

Что касается столкновений возле здания САП, что на ул. Исаакяна, 17, в отношении отдельных участников акции внесены сведения в ЕРДР также по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Неизвестные применили зеленку и облили ею активистов, которые требовали увольнения руководителя САП Назара Холодницкого.

"Досудебное расследование по данному факту будет осуществляться Шевченковским УП НП в г. Киеве", - сообщила Сарган.

Она добавила, что органы прокуратуры Киева будут делать все необходимое для полного, всестороннего и объективного расследования указанных правонарушений. По результатам расследований действиям участников этих событий будет дана законная правовая оценка.

Напомним, сегодня, 18 июля 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева пересмотреть квалификацию событий, которые произошли во время вчерашних акций под Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и зарегистрировать уголовное производство.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не исключают того, что нападение на здание НАБУ является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил.