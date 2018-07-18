За фактами сутичок біля САП та НАБУ зареєструвано два кримінальні провадження

Прокуратура кваліфікувала сутички біля САП та НАБУ як хуліганство

За фактами сутичок, які сталися 17 липня 2018 року біля приміщень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), зареєстровано два кримінальних провадження. Про це повідомила у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Зокрема, за фактом дій, кваліфікованих як хуліганство щодо групи осіб відкрито відповідне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України. Повідомляється, що вони увірвалися в приміщення НАБУ на вул.Сурикова, 3, пошкодивши при цьому вхідні двері та зовнішні ролети.

Досудове розслідування справи вестиме Солом’янське управління поліції Нацполіції в Києві.

Що стосується сутичок біля будівлі САП, що на вул. Ісаакяна, 17, щодо окремих учасників акції внесено відомості до ЄРДР також за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 КК України). Невідомі застосували зеленку та облили нею активістів, які вимагали звільнення керівника САП Назара Холодницького.

"Досудове розслідування за цим фактом здійснюватиметься Шевченківським УП НП в м. Києві", - повідомила Сарган.

Вона додала, що органи прокуратури Києва робитимуть все необхідне для повного, всебічного та об’єктивного розслідування вказаних правопорушень. За результатами розслідувань діям учасників цих подій буде надана законна правова оцінка.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, 2018 року, генеральний прокурор Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва переглянути кваліфікацію подій, які сталися під час вчорашніх акцій під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і зареєструвати кримінальне провадження.

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що не виключають того, що напад на будівлю НАБУ є спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил.