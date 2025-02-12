Фахівці закликають не годувати лебедів хлібом: стало відомо чому

Екологи та спеціалісти з охорони природи наголошують на небезпеці підгодовування лебедів та інших диких птахів хлібобулочними виробами. Така їжа не лише негативно впливає на здоров’я птахів, а й порушує їхні природні інстинкти, зокрема здатність до міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сумської міської ради.

Експерти пояснюють, що годувати лебедів слід лише за екстремальних погодних умов, коли водойми вкриті льодом і птахи не можуть самостійно знайти їжу. У таких випадках рекомендується використовувати корисні продукти, такі як сирі або трохи відварені овочі, злакові культури (пшениця, ячмінь, кукурудза) та фрукти. Фахівці закликають громадян відповідально ставитися до дикої природи та уникати зайвого втручання в екосистему. Найкращий спосіб допомогти птахам - це дотримання природного балансу та збереження їхнього природного середовища.