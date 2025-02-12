Специалисты призывают не кормить лебедей хлебом: стало известно почему

Экологи и специалисты по охране природы отмечают опасность прикармливания лебедей и других диких птиц хлебобулочными изделиями. Такая пища не только негативно влияет на здоровье птиц, но и нарушает их природные инстинкты, в частности способность к миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.

Эксперты объясняют, что кормить лебедей следует только при экстремальных погодных условиях, когда водоёмы покрыты льдом и птицы не могут самостоятельно найти пищу. В таких случаях рекомендуется использовать полезные продукты, такие как сырые или немного отваренные овощи, злаковые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза) и фрукты. Специалисты призывают граждан ответственно относиться к дикой природе и избегать излишнего вмешательства в экосистему. Лучший способ помочь птицам - это соблюдение природного баланса и сохранение их естественной среды обитания.