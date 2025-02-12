Специалисты призывают не кормить лебедей хлебом: стало известно почему
Экологи и специалисты по охране природы отмечают опасность прикармливания лебедей и других диких птиц хлебобулочными изделиями. Такая пища не только негативно влияет на здоровье птиц, но и нарушает их природные инстинкты, в частности способность к миграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.
Эксперты объясняют, что кормить лебедей следует только при экстремальных погодных условиях, когда водоёмы покрыты льдом и птицы не могут самостоятельно найти пищу. В таких случаях рекомендуется использовать полезные продукты, такие как сырые или немного отваренные овощи, злаковые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза) и фрукты.
Специалисты призывают граждан ответственно относиться к дикой природе и избегать излишнего вмешательства в экосистему. Лучший способ помочь птицам - это соблюдение природного баланса и сохранение их естественной среды обитания.
Ранее мы писали, что птицы не только украшают любой ландшафт, но и приносят пользу саду и огороду. Привлечь их в свой двор можно, установив кормушки, однако важно правильно подбирать корм, чтобы не навредить пернатым гостям. РБК-Украина рассказывало о 10 продуктах, которых стоит избегать в кормушках для птиц.
Также мы рассказывали, что как привлечь птиц к своему двору и огороду, поскольку зима - важный период для подготовки сада к новому сезону, и их привлечение может стать эффективным естественным методом борьбы с вредителями. Пернатые помощники помогают уменьшить количество насекомых-вредителей, которые зимуют в коре деревьев или почве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.