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Фахівці "Київводоканалу" і ДТЕК відновили водопостачання в Києві, - Кличко

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 10:12
Фахівці "Київводоканалу" і ДТЕК відновили водопостачання в Києві, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Спеціалісти "Київодоканалу" і компанії ДТЕК повністю відновили водопостачання в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав міський голова.

Кличко також підтвердив, що енергопостачання в Києві також відновлено.

"Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури 31 жовтня, Київ був частково знеструмлено, без водопостачання опинилося близько 80% жителів столиці.

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ДТЕК Віталий Кличко Водопостачання
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