Специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК возобновили водоснабжение в Киеве, - Кличко
Специалисты "Киеводоканала" и компании ДТЭК полностью восстановили водоснабжение в Киеве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы", - написал городской голова.
Кличко также подтвердил, что энергоснабжение в Киеве возобновлено.
"Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значителен", - объяснил Кличко.
Напомним, в результате террористической атаки российских кафиров на объекты энергетической инфраструктуры 31 октября, Киев был частично обесточен, без водоснабжения оказалось около 80% жителей столицы.
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