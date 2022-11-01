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Специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК возобновили водоснабжение в Киеве, - Кличко

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Вторник 01 ноября 2022 10:12
Специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК возобновили водоснабжение в Киеве, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Специалисты "Киеводоканала" и компании ДТЭК полностью восстановили водоснабжение в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы", - написал городской голова.

Кличко также подтвердил, что энергоснабжение в Киеве возобновлено.

"Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значителен", - объяснил Кличко.

Напомним, в результате террористической атаки российских кафиров на объекты энергетической инфраструктуры 31 октября, Киев был частично обесточен, без водоснабжения оказалось около 80% жителей столицы.

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ДТЭК Виталий Кличко Водоснабжение
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