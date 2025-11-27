Фахівці GSC Game World навчатимуть геймдеву студентів КПІ

На факультеті інформатики та обчислювальної техніки студенти отримають доступ до майстер-класів, хакатонів, кіберзмагань, технічних семінарів та спільних дослідницьких проєктів зі спеціалістами GSC.

Навчання передбачає не лише академічну підготовку, а й дуальну освіту: частину практичних завдань студенти виконуватимуть безпосередньо всередині робочих процесів студії, занурюючись у реальні цикли ігрового продакшену - від прототипування до повного виробничого пайплайну.

Університет підкреслює, що партнерство з GSC створює для студентів унікальні умови - можливість вчитися у команди, яка фактично сформувала національну індустрію ігор. За 30 років існування студія стала одним із символів України у світі, а її проєкти вплинули на культуру кількох поколінь гравців. Саме тому КПІ запускає також програми профорієнтації та підвищення кваліфікації, орієнтовані на тих, хто прагне працювати у GameDev на глобальному рівні.

Додамо, що цього року студія GSC Game World відзначає 30 років роботи. Інвестор GSC Максим Кріппа згадує, що ключовим моментом розвитку став 2020 рік - час, коли команді потрібно було здійснити технологічний стрибок, розширити компетенції та зміцнити команду.

"Ми з партнерами мали амбіцію - вивести український геймдев на глобальний рівень. Це було б неможливо без нового досвіду, капіталу, технологій та розвитку команди", - говорить він.

Інвестиції дозволили студії переосмислити масштаб проєктів і перейти до нового рівня продакшену. Це стало особливо важливо під час повномасштабної війни, коли команда не лише зберегла процес розробки S.T.A.L.K.E.R. 2, а й суттєво оновила концепцію гри. Проєкт перетворився на цифрового амбасадора України у світі: символ стійкості, здатності працювати під тиском і водночас створювати продукт глобального масштабу.

Після релізу на ПК та Xbox студія розширила географію присутності - гра вийшла також на PlayStation 5, відкривши доступ до нової міжнародної аудиторії. За словами Кріппи, це стало підтвердженням того, що український GameDev не лише здатен конкурувати з провідними світовими студіями, а й посідати перші місця у чартах продажів.

"Сьогодні GSC - це команда, що виросла у десять разів. Це мільйони проданих копій, топові позиції у світових чартах, присутність у 80 країнах світу. Але попереду ще більше - нові всесвіти, формати та горизонти масштабування. Ми тільки починаємо. Все обов’язково буде Україна", - резюмував Максим Кріппа.