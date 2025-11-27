Специалисты GSC Game World будут обучать геймдеву студентов КПИ

На факультете информатики и вычислительной техники студенты получат доступ к мастер-классам, хакатонам, киберсоревнованиям, техническим семинарам и совместным исследовательским проектам со специалистами GSC.

Обучение предусматривает не только академическую подготовку, но и дуальное образование: часть практических задач студенты будут выполнять непосредственно внутри рабочих процессов студии, погружаясь в реальные циклы игрового продакшена - от прототипирования до полного производственного пайплайна.

Университет подчеркивает, что партнерство с GSC создает для студентов уникальные условия - возможность учиться у команды, которая фактически сформировала национальную индустрию игр. За 30 лет существования студия стала одним из символов Украины в мире, а ее проекты повлияли на культуру нескольких поколений игроков. Именно поэтому КПИ запускает также программы профориентации и повышения квалификации, ориентированные на тех, кто стремится работать в GameDev на глобальном уровне.

Добавим, что в этом году студия GSC Game World отмечает 30 лет работы. Инвестор GSC Максим Криппа вспоминает, что ключевым моментом развития стал 2020 год - время, когда команде нужно было осуществить технологический скачок, расширить компетенции и укрепить команду.

"У нас с партнерами была амбиция - вывести украинский геймдев на глобальный уровень. Это было бы невозможно без нового опыта, капитала, технологий и развития команды", - говорит он.

Инвестиции позволили студии переосмыслить масштаб проектов и перейти к новому уровню продакшена. Это стало особенно важно во время полномасштабной войны, когда команда не только сохранила процесс разработки S.T.A.L.K.E.R. 2, но и существенно обновила концепцию игры. Проект превратился в цифрового амбассадора Украины в мире: символ устойчивости, способности работать под давлением и одновременно создавать продукт глобального масштаба.

После релиза на ПК и Xbox студия расширила географию присутствия - игра вышла также на PlayStation 5, открыв доступ к новой международной аудитории. По словам Криппы, это стало подтверждением того, что украинский GameDev не только способен конкурировать с ведущими мировыми студиями, но и занимать первые места в чартах продаж.

"Сегодня GSC - это команда, которая выросла в десять раз. Это миллионы проданных копий, топовые позиции в мировых чартах, присутствие в 80 странах мира. Но впереди еще больше - новые вселенные, форматы и горизонты масштабирования. Мы только начинаем. Все обязательно будет Украина", - резюмировал Максим Криппа.