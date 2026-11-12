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Фахівець з РЕБ пояснив, навіщо "Шахеди" кружляють над Києвом

12:28 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: Тимофій Юрков (скриншот відео)

Коли "Шахед" кружляє біля Києва над лісом, він здебільшого не чекає жодної цілі, а повністю дезорієнтований. Для РЕБ це перемога, адже дрон, який утратив зв'язок з оператором і супутниками, входить у режим лойтерингу - кружляння.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Чому "Шахеди" кружляють над Києвом

За словами Юркова, "Шахеди" запрограмовані по-різному. Якщо дрон повністю втратив зв'язок і з оператором, і з супутниками та дезорієнтований, для фахівців із РЕБ це перемога. Тоді в нього прописаний лойтеринг: він кружляє, поки не знайде зв'язок із супутниками або з домашнім центром. Це трапляється переважно в поганих погодних умовах, коли робота інерціальної навігації теж ускладнена.

Буває, що "Шахед" не знає навіть приблизно, над Росією він, над Польщею чи над Україною. Коли в нього закінчується паливо, він здебільшого безпечно падає і навіть не детонує. За словами Юркова, дрон може бути ще над Росією й підірвати своїх, тому детонатор може не спрацювати. Він додав, що кількість таких випадків відстежують і намагаються, щоб якнайбільше "Шахедів" входило в лойтеринг і падало десь у лісі.

Юрков також прокоментував твердження моніторингових телеграм-каналів, що "Шахед" кружляє й чекає "колегу" або шукає ціль. За його словами, "Шахеди", націлені на рухомі цілі, справді можуть чекати над певною територією, і тоді відео постійно передається додому. Але здебільшого, коли вони кружляють біля Києва над лісом, вони не чекають жодної цілі, а просто повністю дезорієнтовані.

Читайте також: Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone

Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що над Києвом завершилася спецоперація зі створення РЕБ-куполу, який заважає меш-радіозв'язку реактивних "Шахедів". За його словами, операція змусила противника зробити паузу, модернізувати "Шахеди" та шукати інші рішення.

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