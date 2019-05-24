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Facebook запустит собственную криптовалюту

Новости » Телеком & IT    24.05.2019 - 22:33
Facebook запустит собственную криптовалюту
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Запуск криптовалюты планируется в 2020 году

Американская компания Facebook готовит к запуску собственную систему платежей и криптовалюту в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС

Сообщается, что компания представит первые подробности летом 2019 года. На старте валюта GlobalCoin будет доступна в нескольких странах. Пользователи соцсети смогут производить платежи без счёта в банке. Криптовалюта будет привязана к запасам обычных долларов.

В 2018 году глава Facebook Марк Цукерберг советовался с главой Банка Англии Марком Карни по поводу новой криптовалюты. Компания также обсуждала юридические вопросы с минфином США и сервисом переводов Western Union.

Впервые о криптовалютe Facebook стало известно в мае 2018 года. Тогда компания создала рабочую группу для исследования технологий блокчейна во главе с бывшим главой PayPal Дэвидом Маркусом.

Ранее РБК-Украина писало, что Facebook отказывается от запрета на рекламу криптовалют и операций с ними. Для проверенных рекламодателей запрет на публикацию объявлений, связанных с криптовалютами, снят с 26 июня. В то же время под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).

Добавим, Facebook запустил платную подписку на группы. Стоимость подписки находится в пределах 30 долларов.

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