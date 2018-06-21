Facebook запустил платную подписку на группы

Соцсеть не будет взимать средства с администраторов платных групп

Социальная сеть Facebook запустила пилотный проект по платной подписке на доступ в группы. Об этом говорится в сообщении в блоге администрации Facebook.

Сообщается, что на данный момент возможность взимать плату с подписчиков ввели только в нескольких группах, но в будущем такую практику могут расширить. Также сообщается, что стоимость подписки находится в пределах 30 долларов.

В частности, подписку стоимостью в 14,99 долларов в месяц ввели в сообществе Declutter My Home, которое публикует способы поддержания порядка в доме и различные бытовые хитрости. Также за 9,99 долларов предоставляется доступ в группу Recipes & Meal Planning, которая публикует кулинарные рецепты.

Также в Facebook отметили, что соцсеть не будет взимать с администраторов групп плату, и все доходы будут оставаться у авторов контента.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook может ввести плату за доступ к соцсети.