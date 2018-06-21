Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Facebook запустил платную подписку на группы

НовостиТелеком & IT    21.06.2018 - 15:41
Фото: офис Facebook
Фото: офис Facebook

Соцсеть не будет взимать средства с администраторов платных групп

Социальная сеть Facebook запустила пилотный проект по платной подписке на доступ в группы. Об этом говорится в сообщении в блоге администрации Facebook.

Сообщается, что на данный момент возможность взимать плату с подписчиков ввели только в нескольких группах, но в будущем такую практику могут расширить. Также сообщается, что стоимость подписки находится в пределах 30 долларов.

В частности, подписку стоимостью в 14,99 долларов в месяц ввели в сообществе Declutter My Home, которое публикует способы поддержания порядка в доме и различные бытовые хитрости. Также за 9,99 долларов предоставляется доступ в группу Recipes & Meal Planning, которая публикует кулинарные рецепты.

Также в Facebook отметили, что соцсеть не будет взимать с администраторов групп плату, и все доходы будут оставаться у авторов контента.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook может ввести плату за доступ к соцсети.

 

Число пользователей Instagram достигло миллиарда
Теги публикации: Facebook, соцсеть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь