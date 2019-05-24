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Facebook запустить власну криптовалюту

Новини » Телеком & IT    24.05.2019 - 22:33
Facebook запустить власну криптовалюту
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Запуск кріптовалюти планується в 2020 році

Американська компанія Facebook готує до запуску власну систему платежів і криптовалюту в першому кварталі 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС

Повідомляється, що компанія представить перші подробиці влітку 2019 року. На старті валюта GlobalCoin буде доступна в декількох країнах. Користувачі соцмережі зможуть здійснювати платежі без рахунку в банку. Криптовалюта буде прив'язана до запасами звичайних доларів.

В 2018 році глава Facebook Марк Цукерберг радився з главою Банку Англії Марком Карні з приводу нової кріптовалюти. Компанія також обговорювала юридичні питання з мінфіном США і сервісом переказів Western Union.

Вперше про криптовалюте Facebook стало відомо в травні 2018 року. Тоді компанія створила робочу групу для дослідження технологій блокчейна на чолі з колишнім главою PayPal Девідом Маркусом.

Раніше РБК-Україна писало, що Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними. Для перевірених рекламодавців заборона на публікацію оголошень, пов'язаних з криптовалютами, знятий з 26 червня. У той же час під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів (ICO).

Додамо, Facebook запустив платну підписку на групи. Вартість передплати знаходиться в межах 30 доларів.

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