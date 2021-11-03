UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Facebook запускает функцию подписок: как она будет работать

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

Речь идет о функции, которая получила название "Подписки поклонников", что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется - автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookСоединенные Штаты АмерикиМарк Цукерберг