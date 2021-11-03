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Facebook запускає функцію підписок: як вона працюватиме

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta запроваджує новий інструмент у платформу Facebook. Він допоможе авторам контенту уникати 30% комісії з підписок від Apple.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.

Йдеться про функцію, яка отримала назву "Підписки шанувальників", що дозволяє кожному охочому оформити підписку на автора контенту.

Відтепер, автори зможуть самостійно ділитися посиланнями, які можна налаштувати. Якщо користувач платформи підпишеться - автор отримає усі кошти за врахуванням податків, оскільки оплата проходитиме через платіжну систему компанії Facebook Pay. Apple, зі свого боку, бере 30% комісію.

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FacebookСполучені Штати АмерикиМарк Цукерберг